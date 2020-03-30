基隆市2017年6月2日遭逢豪大雨，造成安樂區嚴重淹水，水利署第十河川局於災後立即啟動協辦理相關應急與短期工程，近期的汛期又將到來，十河局已陸續完成基隆市消防局前瓶頸段改善工程，以及大武崙溪工業區小型調整蓄洪池等改善措施，做好防汛準備。

十河局表示，基隆市消防局前瓶頸段改善工程，能有效增加大武崙溪中游通洪斷面，通順水流，可降低上游麥當勞及中崙里再度淹水的風險；大武崙工業區小型抽排及調整池工程，共佈設3部0.3cms移動式抽水機，包括2部固定安裝、1部機動調度；預計可排除工業區服務中心西側山坡地約6.5公頃面積的逕流量。

十河局說明，大武崙溪短期工程各項改善措施已陸續完成，後續中期工程包含情人湖及棒球場滯洪池、大武崙工業區雨水收集系統等，仍需基隆市政府與大武崙工業區持續努力推動，在各項設施仍未完成期間，十河局仍協助提供移動式抽水機支援，也會備妥太空包，必要時進行搶險之用，以期基隆大武崙區免受淹水。

(中時 )