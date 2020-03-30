伴隨全球因應新冠疫情擴散而擴大的封城行動，各國央行與財政部都推出了重量級的作多政策，在疫情確認平息之前，財政與貨幣政策對金融市場與實體經濟的效果仍然有限，連帶也讓資金持續離開風險性資產。受美股在上周強彈影響，亞洲股市在上周也出現明顯漲勢，但外資對亞洲股市依舊淨流出居多，連帶也讓亞股的估值來到極端的水位，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示：亞洲股市雖然來到便宜的價位，但仍不宜大舉買進。

根據統計，在亞洲股市中，外資上周僅對中國與印尼股市分別買超0.78億美元與0.18億美元，但對台灣與韓國股市還是分別賣超了4.21億美元與18.57億美元，另外，對於3月24日展開鎖國的印度，外資在股市也賣超了8.44億美元。至於東南亞各國股市還是受到外資賣超壓力，泰國與馬來西亞各自流出了2.44億美元與1.44億美元，菲律賓與越南則是個流出0.76億美元與0.60億美元，可見即使股市出現反彈，但外資對亞股的信心仍弱。

不過，受外資連續賣超影響，亞洲股市的估值也來到了極端便宜的價位，根據統計，亞股的平均股價淨值比約為1.8倍，但現在已落到了1.1倍，且還低於一個標準差以下，可見就估值來看，亞股已到了非常便宜的階段，顯示當前正是中長線投資亞股的時機。

林雅慧表示，過去一個月先後受到新冠疫情與能源價格的影響，全球風險性資產出現劇烈修正，恐慌情緒來到歷史高點，導致投資人出現大量變現資產的需求讓市場出現流動性警訊，甚至還衝擊到原屬於避險性質的公債與高評等債券；有鑑於此，聯準會不僅大動作重啟2008年金融危機期間的救市措施，更調高了操作規模及涵蓋的範圍，並祭出多個新工具以注入流動性。

疫情的擴散已讓亞洲經濟受到重擊，不僅日本宣布將東京奧運延後一年，預估將導致日本面臨6410億日圓的經濟損失；就連中國公布今年前兩個月的工業利潤率，數值也較去年同期下滑38.3%，創下有紀錄以來的最大降幅。可見在亞洲兩大經濟體接連受挫的情況下，市場仍需要時間才能恢復信心，而第三大經濟體印度也在上周緊急降息與降準，央行將基準回購利率從5.15%降至4.40%，並把存款準備金率下調100個基點至3%，以增加流動性。

由此可見，亞股雖然修幅已大，但是相關的財政與貨幣政策仍要3~6個月才能見效，包含亞洲各國在內所做的超前布署，雖然有助於維繫金融市場的健康與流動性，但投資人信心若要回來，前提仍是疫情受到控制。

(時報資訊)