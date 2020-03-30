鴻海（2317）董事會通過2019年合併財報，雖然營收創5.34兆元新高，但歸屬母公司稅後淨利1153.08億元，年減10.66％，為近6年低點，毛利率、營益率、淨利率「3率」齊降至歷年低點。不過，由於股本減少，每股盈餘（EPS）8.32元，則創近3年高點。

鴻海2019年第四季合併營收1.74兆元，季增25.45％、年減3.81％，改寫歷史次高。毛利率6.47％、營益率2.86％，優於第三季6.01％、2.41％，低於前年同期7％、3.55％，站上全年高點。

鴻海去年第四季歸屬母公司稅後淨利477.65億元，季增達55.77％、但年減23.72％，每股盈餘（EPS）3.45元，優於第三季2.21元、低於前年同期4.08元，雖站上全年高點，但仍為2013年以來近6年同期低點。

累計鴻海2019年合併營收創5.34兆元新高，年增0.93％，但毛利率5.91％、營益率2.15％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利1153.08億元，年減10.66％，為近6年低點，淨利率2.16％亦創新低。不過，由於股本減少，每股盈餘（EPS）8.32元，則創近3年高點。

(時報資訊)