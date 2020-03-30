因應全球區域市場和未來成長需求，神達(3706)旗下神達數位在國內建立生產基地，強化全球供應鏈和競爭力。神達旗下子公司神達數位股份有限公司，今日通過科技部科學園區審議會，預計投資15億元入駐新竹科學園區，開發車用電子、AI影像應用以及智聯網等產品。預計今年在竹科就會有新產能。

神達數位致力於提供高品質的車用電子、智慧物聯以及專業商用平板方案與服務，旗下品牌包含Mio、Navman以及Magellan，所銷售行車記錄器在台灣、東歐、俄羅斯以及紐澳等均為領導品牌，並以累積之關鍵技術與整合能力，發展車聯網、安全輔助駕駛等新興應用。神達數位現在的主要產區在大陸昆山，去年神數的營收占神達比約為15%。今年神數的美系客戶再增加，銷美產品線拓增，使新竹產區的需求升溫。

神達數位總經理張樂群表示：神達數位的銷售遍及全球五大洲，然而全球市場的變化快速，為了加強生產佈局，選擇在新竹科學園區進駐與設廠，期望在提升研發能量，提供高品質生產製造，以及加強與國內汽車供應鏈合作下，著眼於未來的成長，在汽車產業CASE(Connected連網，Autonomous自駕，Shared分享，Electric電力)願景下，攜手共創三贏。

(時報資訊)