新冠肺炎疫情升溫，全球多地都為了提高防疫層級鼓勵在家工作(work from home, WFH)，讓各地湧現遠距辦公需求，也讓不少線上會議、團隊協作工具成為討論焦點，其中視訊軟體 Zoom 就是其一。然而在大量使用者湧向 Zoom 的同時，這一款軟體的安全性也被放大檢視，結果竟然被發現 Zoom 會自動傳送用戶資料給 Facebook，引爆爭議。對此，Zoom 官方已在官網上提出聲明，並且在近期更新了 iOS 版 App。

Zoom 在 2019 年 7 月份曾爆出爭議，Mac 版軟體被發現安裝 Zoom 時會植入一個隱藏的網路伺服器，且當使用者在 Mac 當中移除 Zoom 後，這個隱藏的網路伺服器仍舊會存在電腦中，讓駭客有機會駭入使用者電腦的視訊鏡頭以及麥克風，對於隱私等領域可能產生危機。在此之後，Zoom 以及蘋果方面都緊急推送了更新來修補軟體漏洞。而近日，Zoom iOS 版又爆發了隱私爭議。

《Motherboard》網站發現，Zoom iOS 版本運用了 Facebook 軟體開發套件(SDK)，來提供使用者可透過 Facebook 帳號來登入 Zoom 的功能。但是這也讓 Zoom iOS 版會向 Facebook 主動發送使用者所在時區、城市、設備訊息等資料，而這些分享資料的過程，並沒有向使用者公開揭露因此再度引爆隱私爭議。對於爆發隱私爭議，Zoom 透過官網聲明，他們並沒有出售使用者的資料，也沒有相關的意圖。並且指出，先前他們並沒有意識到運用 Facebook SDK 時，會讓 iOS 版本的 Zoom 向 Facebook 傳送一些不需要被蒐集的額外資料，例如使用者所在時區、作業系統版本、設備型號、電信商、設備螢幕尺寸等資料。Zoom 指出，與線上會議有關的重要資訊，例如參加者、參與者名稱等資訊，並沒有與 Facebook 方面分享。

為了消彌使用者的疑慮，Zoom 方面已經幾天之前緊急更新了 iOS 版本。更新後將不會再向 Facebook 傳送資訊。在 Zoom 更新後，不再使用 Facebook SDK，但仍舊保留可使用 Facebook 帳號來登入的功能。Zoom 方面指出，台灣時間在 3 月 28 日早上 5:30 (太平洋時間 3 月 27 日下午 2:30)之後，Zoom iOS 版本就已經釋出最新更新，並建議使用者都要更新。

Zoom 的免費版本的視訊會議上線人數為 10 人，新冠肺炎疫情期間免費版上限提高至 100 人，但一次會議的最長連線時間仍是 40 分鐘。Zoom 手機版以及電腦版在進行視訊會議的期間，都可以分享螢幕畫面來進行簡報或是教學，並且發起會議者可以控制與會者進入會議時能否開啟音訊，對於掌握會議品質來說更有效率。

(中時電子報)