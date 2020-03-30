新冠肺炎疫情持續蔓延，所幸台東仍保持零確診，為感謝各單位為防疫做出的努力，台東威豪健身會執行長陳俊宏及員工等人，自發性添購防疫相關用品，今天 捐贈給台東縣政府等8個單位，為辛苦的第一線防疫人員加油打氣。

台東威豪健身會執行長陳俊宏與5位員工，今天下午先到台東縣政府捐贈防護衣、次氯酸水等防疫物資，縣長饒慶鈴感謝有愛心的在地企業家對防疫工作的支持，也讓各單位有更多 餘裕空間做防疫物資的分配。目前台東醫療人員的防護衣、護目鏡等仍相對缺乏，希望拋磚引玉，增加更多防疫物資。

陳俊宏則指出，台東縣政府各單位，及各醫療院所於新冠肺炎期間相當努力進行防疫宣導及防治，讓台東地區仍能保持最好的零確診案例，他及員工自發性添購，捐贈給縣府、市公所、航空、鐵路、公路轉運站及馬偕與東基等單位，未來還會持續捐贈相關防疫物資。

另外，威豪健身會也於體育場兒童遊戲區及美術館前遊戲區放置洗手乳，希望能夠有更多的本地或外縣市的公司企業，加入他們捐贈的行列。

(中時 )