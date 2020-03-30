《民用航空法》無人機專章將於31日上路，苗栗縣政府採負面表列方式公告全縣無人機飛行場域。日前交通部民航局空域查詢系統圖資顯示，苗栗縣遭中央大範圍畫設禁航區域，引發許多飛手反彈。縣府勞工及青年發展處長彭德俊30日指出，第一時間已跟交通部反映，爭取範圍與限制時間協調空間，釐清相關範疇。

民航局網站日前公告的測試版本圖資，苗栗縣西湖、通霄、苑裡、銅鑼、三義、大湖、卓蘭等鄉鎮，都被大面積匡列為紅色禁航區，引發部分飛手抗議。彭德俊說明，民航法400英尺以下空域授權地方政府畫設相關禁限航區，依照規定，中央認為有禁止或限制遙控無人機飛航活動的需要，地方政府應配合辦理並公告。

彭德俊表示，中央針對軍事飛行需求，畫設大範圍禁航區，第一時間已與交通部反映，盼透過交通部、國防部的部會之間整合溝通，針對範圍與限制時間有協調空間，持續爭取並釐清相關範疇。

另，《民用航空法》無人機專章31日上路施行，根據規定，若在禁航區、限航區及航空站或飛行場四周的一定距離範圍內從事飛航活動，除遙控無人機所有人或操作人的操作證將被民航局廢止，還需面臨30萬元以上150萬元以下罰鍰，並遭沒入遙控無人機。

專章上路後，針對違規部分苗栗縣政府將採勸導為主。彭德俊表示，除非涉及嚴重影響飛安問題，其他皆先行勸導，並督促中央招開相關協調會。

(中時 )