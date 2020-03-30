前行政院長郝柏村辭世，行政院長蘇貞昌表示，非常感念郝柏村對國家的貢獻，對其辭世表達不捨，也希望家屬節哀。

郝柏村101歲高齡辭世，引發政壇關注，郝柏村出身軍旅，在國防部任內推動國防自主及二代戰機，並曾榮獲青天白日等勳章，貢獻卓著。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆非常感念郝柏村對國家的貢獻，對其辭世表達不捨，也希望家屬節哀。

(中時 )