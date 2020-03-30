蘇揆感念郝柏村貢獻 望家屬節哀 17:392020/03/30 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人Kolas。 (臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長郝柏村辭世，行政院長蘇貞昌表示，非常感念郝柏村對國家的貢獻，對其辭世表達不捨，也希望家屬節哀。 郝柏村101歲高齡辭世，引發政壇關注，郝柏村出身軍旅，在國防部任內推動國防自主及二代戰機，並曾榮獲青天白日等勳章，貢獻卓著。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆非常感念郝柏村對國家的貢獻，對其辭世表達不捨，也希望家屬節哀。 (中時 ) #郝柏村 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 國土計畫的漫長等待 08:182020/03/26 藝文副刊 連任立委失利 蔡培慧出任行政院中辦執行長 18:342020/03/26 政治 前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 15:332020/03/30 政治 郝柏村指 兩岸終究是要和解、不能打 16:212020/03/30 政治 郝柏村生前駁斥台灣主權未定論 16:532020/03/30 政治 郝柏村辭世 民進黨立委何志偉：一個世代的過去 16:522020/03/30 政治 郝伯村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 16:492020/03/30 兩岸 促建海基海協機制 郝柏村推動兩岸大交流時代 16:552020/03/30 政治 郝柏村首推國防自主 二代戰機重要推手 17:052020/03/30 社會 回憶八二三砲戰 郝柏村曾盛讚：台灣年輕人非常勇敢 17:272020/03/30 政治 政治熱門新聞 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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