行政院中辦副執行長湯火聖（左二），送咖啡到竹山秀傳醫院。（行政院中辦提供／廖志晃南投傳真）

台灣對新冠肺炎防治成效受國際矚目，為感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員的辛勞，南投縣國姓鄉咖啡農李明杰捐贈1萬2500包濾掛式咖啡，其中7500包已送中央流行疫情指揮中心，其餘5000包則交由行政院中部聯合服務中心代為轉送中、彰、投、苗責任醫院醫護人員。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖率隊，前往衛福部南投醫院及竹山秀傳醫院致贈咖啡，感謝醫護人員的辛勞與付出。

李明杰表示，921大地震時重創國姓鄉，屋舍、農園道路嚴重受創，社會各界投入心力關懷災民，政府輔導農民轉型種咖啡，協助重建家園，國姓鄉接受社會各界援助，他感恩在心，如今防疫人員不眠不休為國人健康安全把關，咖啡香氣可提振精神士氣，他只是略盡棉薄之力，盼讓國姓鄉的咖啡香陪伴辛苦的防疫人員，為醫護人員加油打氣。

湯火聖表示，國姓鄉栽種咖啡面積約200公頃，是台灣數一數二的咖啡產地，品質獲消費者肯定；咖啡農發起捐咖啡行動，感謝醫護人員全力守護全台民眾的健康，也表達感恩及回饋之心。

(中時 )