全台新冠肺炎疫情持續延燒，防疫當頭、民眾外出意願低，讓百貨業首當其衝，環球購物中心屏東店不僅在母親節檔期推出最高16.6％的超值回饋，更創南台灣百貨先例，推出免下車取餐的「得易速」服務，盼能逆勢搶攻商機，力拚上半年業績持平。

環球購物中心屏東店長張再春指出，年初疫情尚未大爆發時，屏東1、2月業績相較同期還有些微成長，但在傳出首例確診個案後，明顯感受民眾恐慌，其中餐飲業績瞬間下滑5至6％。

為此，餐飲店家擴大與外送業者合作，並推出晚間8點以後8折優惠，且推出「得易速」免下車外帶服務，在1樓機車道與地下1樓汽車道，利用汽車30分鐘內免繳費服務，到店即有專人將餐點送上車，省時又便利。

張再春坦言，去年店內大動作改裝調整，引進知名生活品牌，符合居家需求的宅經濟，包括抗菌液等防疫商品，還有氣炸鍋、空氣清淨機等居家用品，都曾拉抬業績，「還一度有信心3月業績同樣可以成長」，不過2周前開始明顯感受不同。

由於接續母親節檔期占全年業績超過1成，業者也祭出比以往更優惠回饋，包括消費滿5000元送500元，刷聯名卡再贈300元電子商品券，加強促銷力道只希望業績持平。

(中時 )