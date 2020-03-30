新型肺炎疫情蔓延全球，巴西總統波索納羅29日無視當地衛生官員呼籲必須保持社交距離的警告，在首都巴西利亞一個低收入社區的市場外會晤支持者，強調國家必須維持開放，經濟活動不能因此停擺，更威脅要革職和他唱反調的衛生部長。

波索納羅辦公室最近利用社群媒體推動「巴西不能停止」（Brazil can’t stop）的活動，結果招致州長、國會議員、公共衛生專家（包括衛生部長在內）的強烈批評。一名聯邦法官28日已諭令禁止該活動，以免疫情一發不可收拾。

但波索納羅29日堅稱經濟活動不能停，到了巴西利亞一個人潮擁擠的市場外會見支持者，並停下來和一個賣燒烤的小販閒聊，稱「人終須一死」，表示新冠病毒雖然存在，「我們將面對它。但要像個男人一樣，而不是像個小男童一樣來面對。」他也否認疫情嚴重，稱新冠肺炎只是「小感冒」（small cold）。

他也把和小販閒聊的視頻上傳到自己的臉書與推特。小販在影片裡說：「我們得工作，世上總會有死人，但這由上帝決定，我們不能因此停下來。如果我們沒有死於病毒，也會被餓死。」但這段視頻已被移除。

《聖保羅州報》（O Estado de S. Paulo）報導則指出，波索納羅在內閣會議上曾向衛生部長曼代塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，若曼代塔繼續呼籲人們留在室內就要公開譴責他，甚至威脅要摘掉他的烏紗帽。

波索納羅強調要保持國家經濟持續運轉。他雖然支持感染者需要隔離，但反對封城或避免外出等限制措施，並抨擊自行宣布封城防疫的聖保羅州及里約熱內盧州的州長。他表示，正在考慮頒佈行政命令，允許專業人士與一些非正規勞工上班，如果他們的收入攸關一家人的溫飽。

(中時 )