日本70歲的喜劇天王志村健於日前確定感染新冠肺炎，雖裝葉克膜續命，仍於29日晚間在東京都內的醫院病逝。志村健雖然一生未婚，但出道至今緋聞不斷，日前他也曾在節目中透露，有位女友要求志村健送賓士當生日禮物，網友也發揮偵探精神，認為這位女友就是前富士電視台主播加藤綾子。

根據綜合日媒報導，志村健闖蕩演藝圈多年，在日本藝能界地位崇高，不僅和多位女藝人合作過，更和不少女星傳過緋聞，例如優香、石野陽子、AV女優美尋、以及主播加藤綾子等；當中最受關注的，就是志村健和加藤綾子的「父女戀」，因為加藤綾子小志村健34歲，更擁有E罩杯好身材，還曾是前富士電視台的女主播，雖然志村健曾開出送豪宅以及每個月百萬的生活費，向加藤綾子求婚，不料最終未能抱得美人歸。

志村健出道多年，和不少女星傳過緋聞（圖／翻攝自志村健IG）

志村健也曾在自己主持的節目《志村でナイト》中表示，曾經有對象跟他開口要求一台賓士當生日禮物，志村健為了讓女友歡心，還真的買下賓士送給對方，根據車商透露，雖然賓士的價格不盡相同，但最便宜車款也要450萬日幣（約132.5萬台幣）。節目播出之後，雖然志村健並沒透露這位女友身分，但有網友比對志村健的歷任女友名單，認為只有加藤綾子能讓志村健心甘情願地付錢買禮物，不過真相為何，一切也隨著志村健的過世，埋藏在他的回憶中。

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(中時電子報)