台東縣政府30日舉行新任副縣長王志輝佈達典禮，另外，新任交通及觀光發展處長余明勳、國際發展及計畫處長曹劍秋、與社會處長陳淑蘭也同時到任，縣長饒慶鈴期許斜槓主管們能發揮所長，創造無限可能。

縣長饒慶鈴表示，這次主管調整主要是配合副縣長王志輝的到任，並考量大環境快速變遷及因應台東縣社會結構的需求，借重副縣長及新任主管的專長及特性，做了微幅的調整，協助她帶領台東突破困境，讓生活更好。

饒慶鈴指出，52歲的王志輝過先在營建署歷練之後，有很長一段時間在經建會服務，之後又到農委會水保局推動農村再生計畫等工作，6年來在台東與農民密切交流合作，非常瞭解台東農業的困境與發展機會，因此特別商請他加入縣府團隊，一起努力創新台東亮點。

王志輝則表示，長期從中央看地方，常覺得可惜，因中央常有些資源在，但是地方對中央的程序、法令不熟而錯失機會，希望到任後能發揮縣府整合功能，積極協助局處跨域合作，讓台東的美能被更多人看見。

此外，饒慶鈴也提到，原交觀處長江慧卿任內辦理熱氣球、衝浪、最美星空等活動，大幅提升台東在國際上的能見度，調升參議是希望她能專心於發揮台東品牌的創立，整合跨局處，讓台東品牌更向前邁進。

(中時 )