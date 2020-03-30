開南楊皓然（3號）1局下敲出2分打點二壘安打，助隊領先。（陳怡誠攝）

108學年大專棒球聯賽公開男子組一級冠軍賽，由開南大學大戰國立體大，國體派出大一李衍橦擔任先發投手，不過只面對開南首名打者湯家豪投了四壞保送就退場。

李衍橦1局下只投了4球就退場，國體總教練陳炫琦換上同樣是大一的林峻葳繼續投球，林峻葳被楊皓然敲出二壘安打掉分，這個半局開南攻下2分，暫時2比0領先。

李衍橦「快閃」先發，在SSU tv線上直播的聊天室引起球迷討論，多位球迷發問：「假先發？」並有人提到對比昨天開南大一好手余謙投了168球，兩者投球數相差真的很大。

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