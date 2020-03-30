新冠肺炎疫情全球延燒，而恆春人在非常時期善盡國民外交，除爭相約沒班機回國的美國人史靈新到家裡用餐外，還一直送她口罩，讓她大喊「謝謝讓我留在安全又友善的台灣」。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅歐美大淪陷，台灣的確診數也因境外移入大暴增，導致多數國人一看見外國人就心生恐懼，但恆春人反在非常時期善盡國民外交，除爭相約沒班機回國的美國人史靈新到家裡用餐外，還一直送她口罩，讓她大喊「謝謝讓我留在安全又友善的台灣」。

史靈新現年68歲，5年前從藥房技術員退休後，跑遍世界各地傳教，而3年前首次來台時，便愛上人情味濃厚的恆春半島，隨後年年往恆春跑，且一待就是3個月，而今年也不例外，1月25日就到恆春報到、找朋友敘舊，不料遇上疫情大爆發，原定4月返國的班機不知會停飛到何時。

但史靈新擔心的不是自己，而是在美的家人。她指出，台灣不僅防疫厲害，政府對外籍遊客也很友善，讓她的簽證能展延到5月25日，她自嘲「因禍得福」能繼續待在安全的地方，且最重要的是，沒人把她當瘟疫，大家在得知她回不了國後，都比之前更照顧她。

她說，恆春的朋友除會邀她到家裡用餐外，還會考量她的身分買不到口罩而主動送給她，且還很有耐心地與她溝通戴口罩的重要性，中文有句話說患難見真情，她現在完全可以明白這句話的意思。

「台灣教我更懂得保護別人！」她感性地說，這次回不去的意外，除再次讓她感受到台灣人的善良與熱情外，也改變不少觀念，如戴口罩原來不是生病的象徵，而是保護自己與他人的基本配備。

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(中時 )