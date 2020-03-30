◎國內確診重症率5％ 背後藏這共同點

中央流行指揮中心發言人莊人祥今天揭露，國內確診個案的重症比率，以截至298例的統計來看，累計有15人是接上呼吸器治療的重症個案，比率約為5%。

◎兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務

國家在防堵疫情之際，交通部觀光局內勤主管涉指示同仁接待其子返國，導致疫情再擴散。交通部長林佳龍昨深夜下令調查，認定該名主管指派下屬單位同仁接待親友，有公器私用之情事，將該名主管調離主管職務，並降調接受後續調查。

◎郝龍斌悲憶郝柏村：他是我心中真正英雄

前行政院長郝柏村今天下午14時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世。郝龍斌辦公室下午也發布新聞稿，以「出生入死、奉獻一生」八個字為表述，並簡單說明此事。郝龍斌於下午5時許在三軍總醫院前，強忍悲痛，哽咽追憶父親郝柏村。

◎疫情延燒 ９大學「軟封校」

新冠肺炎疫情持續，文化大學今天表示，自明天開始，包括校本部及推廣部在內，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客；文大也將利用清明節連假，委請專業消毒公司，對全校室內空間進行全面消毒，請全體教職員工生及家長安心。

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(中時電子報)