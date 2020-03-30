高樓豪宅人氣旺，天母最高樓「華固天鑄」，新買家一次砸4.97億，買下19樓兩戶，共424坪，平均單價131萬，而大直豪宅「西華富邦」也有交易，24樓以2.88億成交，單價190.6萬，另外也是高樓豪宅的和平大苑，下半年成交的26和30樓戶，買家的共通特色都是僑外資公司，似乎僑外資對高樓豪宅情有獨鍾。

根據最新實價揭露，天母豪宅「華固天鑄」新買家去年11月一次砸4億9737萬，買下19樓兩戶，共424坪，平均單價131萬，而大直豪宅「西華富邦」去年10月也有交易，24樓以2.88億成交，單價190.6萬，買家均為僑外資身分。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，受台美貿易戰影響，不少兩岸三的企業家，積極將資產重新配置，將海外經商的資金回台布局，而這些有海外背景的買家相對年輕，具國際視野，置產偏好屋齡新，指標性高的豪宅，而偏好買高樓層，主要因為產品具市場獨特性，長遠來看增值空間較大。

而今年度受到疫情影響，國際經濟震盪，張旭嵐指出，上半年高總產品交易可能會趨向保守，但因不動產抗性佳、穩定性高，且豪宅屬性單純，長期亦有增值空間，經商者亦可作為招待所之用，藉此拓展人脈，邊際效應高，因此在低利環境中，市場熱錢仍會尋找優質標的，低點卡位搶進。

「華固天鑄」前身是天母聖道兒童之家，2016年完工，一舉成為天母最高豪宅王，最高單價為37樓戶，交易單價207.4萬，而去年華固天鑄交易六筆，中高樓層平均單價約在130~145萬之間，著名的住戶包括藝人彭于晏，飲水機品牌家族。近年天母商圈也有萎縮趨勢，因此豪宅市場並不熱絡，但因近美日學校，對於具有雙重國籍或偏好國際氛圍的高資產族而言，對於天母情有獨鍾。

北市最高樓豪宅「西華富邦」樓高42層，最高單價291.9萬，因近內科吸引不少企業家。和平大苑因有知名住戶周杰倫而聲名大噪，去年全年揭露交易達18筆，榮登年度交易量冠軍。

(中時電子報)