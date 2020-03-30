由於大陸廠區生產恢復正常，且商務NB需求強勁，新普(6121)業績可望自3月起回升，第2季業績可望明顯優於第1季，美系外資認為，新普科第2季營收將季增37%，且下半年可望受惠於BBU強勁成長，重申「加碼」評等。

新普科因新冠肺炎疫情延後復工，前2月合併營收為86.05億元，年減7.06%，不過隨著大陸疫情獲得控制後各地區加速復工，目前新普科大陸廠區招工順利，生產線已恢復正常，加上平板、手機、周邊零件及筆記型電腦訂單強勁，新普科3月下旬開始滿線生產，預計4月亦是滿線全力趕工生產，帶動新普科業績自3月起回升，第2季可望明顯優於第1季。

儘管新冠肺炎(COVID-19)疫情在歐洲蔓延，讓電動自行車需求存在不確定性，但因家庭辦公引發的NB和平板電腦需求強勁，降低近期的風險，美系外資表示，由於NB和平板電腦需求強勁，且大陸營運恢復正常，新普科第2季營收將季增37%，年增11%，單季每股盈餘為5.2元，下半年更可望受惠於BBU強勁成長，全年每股盈餘可望達22.4元，加上新普科強勁淨現金流，近期股價波動對長期投資者創造了一個切入點，重申「加碼」評等及目標價350元。

新普科營運漸入佳境，吸引投信積極加碼，不過外資連兩天賣超，致使今天新普科股價收低。

(時報資訊)