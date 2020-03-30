東貝(2499)今日於證交所召開重大訊息說明會，因疫情影響大陸子公司人力不足，財報查核不及，決議更換簽證會計師，使得108年財報無法及時完成查核簽證，已另接洽其他會計師事務所接手，財報預計將延期至4月30日前公告。

發言人翁聰智表示，東貝27日董事會決議終止與德昌聯合會計師事務所的委任關係，使得財報無法及時完成。翁聰智指出，東貝100%轉投資揚州峻茂、揚州峻興等6家大陸子公司，受新型冠狀疫情影響，其分別位於大陸揚州、蘇州子公司雖2月24日已獲復工核准，但因居家隔離人力不足無法提供會計師查核資料，加上新任會計師事務所無法前往實地查核，致無法及時完成財報；東貝將另洽其他會計師事務所接手查核工作，以最短時間完成新任會計師委任及完成去年財報簽證。

翁聰智表示，東貝公司已向金管會申請去年財報展延至4月30日前公告，惟因尚未洽得新任會計師，無法送會師意見函，目前尚待證期局核准中。目前公司財務及營運狀況狀況尚屬正常，會盡量在4月30日前完成去年財報簽證。

(時報資訊)