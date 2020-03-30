受惠舉辦10場費玉清告別演唱會、19場知名百老匯音樂劇「獅子王」，以及寒暑假期間舉辦的多場藝文展覽等，寬宏藝術(6596)2019年稅後盈餘達2.24億元，創下歷年新高，每股盈餘達8.03元；受到新冠肺炎疫情影響，寬宏藝術上半年營運將受影響，惟公司原先規劃的大型展演活動多集中在下半年，且部分展演活動則是延期舉辦，影響程度尚有限，審慎看待今年營運。

寬宏藝術2019年合併營收為16.12億元，合併毛利率達33.03%，較前一年度提升12個百分點，稅後盈餘2.24億元，創下歷年新高，每股盈餘達8.03元(以盈餘轉增資後股數計算)。

寬宏表示，2019年毛利率較前一年提升12個百分點到33.03％，主因為去年舉辦多場萬人巨蛋演唱會(費玉清、李玖哲、方大同、盧廣仲、詹雅雯等)，及19場《獅子王》音樂劇的門票銷售成績亮眼，以及公司積極在Legacy、TICC等場地舉辦小型演唱會所帶動；另外，公司去年推出的熱門「自製展」(「侏羅紀X恐龍樂園」、「侏羅紀X恐龍水世界」等)，在毋需負擔授權金下，均達逾15萬參觀人次，也成為推升毛利率成長的原因之一。

寬宏藝術上半年營運受新冠肺炎疫情影響，不過，寬宏藝術表示，公司原先規劃的大型展演活動多集中在下半年，至目前為止受疫情影響取消的演出活動均屬小型演唱會，另一部分展演活動則是延期舉辦，影響程度尚有限。

此外，下半年展演活動則由《昨夜星辰2020》打頭陣，將於6月底起全台巡演，共演出9場，該劇為已故劇場大師李國修的經典舞台劇，曾於2005年首演，此次由樊光耀擔任導演，並匯集邵雨薇、梁正群等菁英卡司合力演出。

展望今年，寬宏藝術持審慎看法，目前公司除配合及執行政府防疫措施，全面保障觀眾與表演者健康安全外，亦值此時籌劃公司海外發展計劃，並規劃其他演出可能性與機會，預估隨新冠肺炎疫情逐漸穩定，公司在展演活動方面可望恢復成長趨勢。

(時報資訊)