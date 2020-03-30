新冠肺炎疫情延燒，國內今天又新增2人死亡，累計已有5名確診者病逝，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰透露，一般人可能無法理解，加護病房病人使用的維生管路有多痛苦，他們幾乎每天都在痛苦哀號！
中央流行疫情指揮中心表示，昨晚傳出因新冠肺炎病逝的案108，是奧捷團40多歲的男性領隊，原本已在加護病房，狀況不好，發病13天後，29日不幸在加護病房過世。蘇一峰今天在臉書發文指出，加護病房中許多病人，每天都在痛苦哀號的使用4種維生管路，痛苦指數最高的是氣管內插管(痛苦指數5顆星)，其次依序是：鼻胃管(痛苦指數4顆星)、氣切管及尿管(痛苦指數3顆星)。
案108於3月5日至3月14日帶團至奧地利、捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢通報，3月19日確診，住院隔離治療仍不幸病逝。蘇一峰感嘆，40歲的健康壯年男導遊，沒想到在發病13天後就過世，他也藉此呼籲，疫情期間最好待在家裡，才能減少親身體會這些痛苦插管的機會。許多有插管經驗的網友也紛紛回應「每天的抽血尤其抽動脈血也很痛」、「抽痰更是痛苦」、「插管痛苦至極」、「那種痛是常人無法想像」。
文章來源：蘇一峰臉書
(中時電子報)
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