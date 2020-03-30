民航法無人機管理新制將在明3月31日正式上路，新法規範將「全面禁止」一般自然人在日落後操作空拍機進行拍攝，僅限由法人取得操作證後，才能申請拍攝。目前全國除馬祖外，都能在白天使用空拍機飛到120公尺以內。但禁夜拍也讓非常多的空拍機使用者表示憤怒，盼民代能協助將部分內容修法。

台北市夜景。(圖/本報資料照，李俊毅 攝)

據《民航法》新修訂「無人機專章」內容規定，飛行操作空域在400呎內(以下)的，由直轄市、地方縣市政府管理規範，400呎以上飛行，需先向民航局申請核可，另外，日落後日出前也禁止從事飛行活動，媒體等法人機構可申請排除限制。

新法也明定，只要「重量超過250克以上的無人機都要註冊登記納管，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤，但若要在活動場所進行空拍，都需要有操作證照，才可申請操作飛行」。

民航局開發的空域圖資查詢APP「Drone Map」也在近期於ios、Android平台正式上線。飛友明起要使用無人空拍機，需先查詢所處位置，是否能使用空拍機飛行。

空拍玩家也須注意，新法上路後，「需要遵守的規定是全國統一的」，例如：飛行高度不能超過 400 呎(約120公尺)，所處縣市有機場禁航區、軍事基地、發電廠、高鐵、高速公路上空都是禁飛的。此外，若使用的是超過250G(公克)的無人機、空拍機，須先到民航局網站註冊，並取得民航局操作證後才可使用。

民航局也提醒，對於「非法侵入地方政府公告禁止、限制範圍內之處置作為」。依據《民航法》第99條之13規定，由直轄市、縣（市）政府執行取締，必要時，得洽請警察機關協助取締。

禁航區、限航區、航空站或飛行場四周一定距離範圍內，都禁止從事無人機飛航活動，違者將由民航局廢止其操作證，並處新台幣30萬以上、150萬元以下罰鍰，並沒入遙控無人機。

(中時電子報)