劉真羽化成煙 辛龍離開靈堂雙手合十 17:422020/03/30 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 辛龍離開靈堂。（粘耿豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉真22日病逝，弟弟劉恆30日早上8點護送白色棺木至第二殯儀館火化，隨即9點40分捧著劉真骨灰罈驅車至三芝龍巖會館「真龍殿」。依民間習俗，辛龍未陪同，反而前往劉真靈堂。 辛龍5點19分離開靈堂，眼神悲傷彷彿充滿話語，但終究沒有多說，僅雙手合十，向媒體數度表示：「你們辛苦了。」隨即在媒體簇擁下搭車離去。據了解，今辛家親友亦現身靈堂致意。 劉真追思會原定4月22日舉行，辛龍今也透過經紀公司老闆吳宗憲說：「他考慮疫情，決定取消。」 (中時 ) #劉真 #靈堂 #辛龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡瓜打氣辛龍「要牽霓霓的手出嫁」 04:102020/03/26 娛樂新聞 陳美鳳見證辛龍為愛轉變 盼他挺過喪妻之痛 18:082020/03/26 娛樂 辛龍情緒終於潰堤 「摀嘴抽搐」走出劉真靈堂… 20:332020/03/26 娛樂 經營婚姻如跳恰恰 劉真曾曝與辛龍最大差異 21:212020/03/26 娛樂 劉真頭七前夕…突有飛蛾入靈堂！辛龍逾11小時仍守候 21:382020/03/27 娛樂 飛蛾入靈堂 疑香魂歸來 辛龍感覺劉真還在 04:102020/03/28 娛樂新聞 曾國城嘆「劉真好像沒走」 聶雲不捨辛龍歷經的傷痛 12:312020/03/28 娛樂 劉真經紀人潰堤天天誦經祈福 同事吐半年前碰面嘆老天無情 14:232020/03/28 娛樂 陳美鳳心疼辛龍 「留下的人更煎熬」 04:102020/03/29 娛樂新聞 獨／何妤玟感慨生命無常 珍惜劉真生前發的簡訊 12:052020/03/29 娛樂 娛樂熱門新聞 劉真追思靈堂開放最後一天 辛龍憔悴離去掩嘴崩潰 - 娛樂 盼再續前緣！辛龍砸百萬買「真龍殿」雙塔位含意在此… - 娛樂 劉真「羽化登仙」辛龍缺席 弟捧骨灰罈送姊長眠三芝 - 娛樂 劉真火化、移靈辛龍皆未到 命理師曝揪心內幕「愛到極致表現」 - 娛樂 不停換女友！志村健揭不婚主因...生前願望曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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