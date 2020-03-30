劉真22日病逝，弟弟劉恆30日早上8點護送白色棺木至第二殯儀館火化，隨即9點40分捧著劉真骨灰罈驅車至三芝龍巖會館「真龍殿」。依民間習俗，辛龍未陪同，反而前往劉真靈堂。

辛龍5點19分離開靈堂，眼神悲傷彷彿充滿話語，但終究沒有多說，僅雙手合十，向媒體數度表示：「你們辛苦了。」隨即在媒體簇擁下搭車離去。據了解，今辛家親友亦現身靈堂致意。

劉真追思會原定4月22日舉行，辛龍今也透過經紀公司老闆吳宗憲說：「他考慮疫情，決定取消。」

(中時 )