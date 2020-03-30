全球新冠疫情擴散，感染確診人數爆發式成長速度驚人。據媒體統計，新冠病毒在全球傳播的感染人數以每新增10例為一個階段，從30萬例增長至40萬例用了3天時間，40萬例增長至50萬例、50萬例至60萬例都用了2天，直到近日由60萬例增長至70萬例僅用了1天時。確診數字的爆發式成長，顯示新冠疫情在全球不僅是大流行，可以說有些失控了。

據《人民日報》引述據荷蘭媒體BNO Newsroom梳理新冠病毒傳播時間線發現：全球新冠肺炎累計確診病例從在歐美擴散以來，確診病例數呈級數增長的現象。北京大學公共衛生學院教授寧毅表示，這項全球確診病例數據資料也反映出一個現象，即便是資源充足的國家和地區，現在也有些捉襟見肘，資源缺乏國家更是難以想像。「目前來看，全球累計確診病例還會快速增長，開始有些失控。」

荷蘭媒體所製作全球新冠病毒確診新增每10萬例時間表。（圖／人民日報）

「一般來說疫情資料的發展會呈現一個逐步的加速的狀態，傳染病的傳播速度與病毒複製一樣，都是呈指數級增長的。」寧毅說，拿一個確診病例在傳播初期可感染3個人為例，在局部地區它的第2代傳染人數就會變成3的平方，第3代就會變成3的3次方，以此類推，這些區域的確診人數就會表現出快速增長。所以在一定的時間段，確診病例的傳播速度會明顯的加快。

除此之外，寧毅指出，「現在世界各國的檢測技術在加強，隨之而來的就是確診病例確實反映出來。而隨著新冠肺炎全球大流行趨勢的加劇，其他國家開始逐步提高來對病人的篩查和治療，這也會使真實的確診人數更快反映出來。」

(中時電子報)