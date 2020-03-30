清明4天連假即將登場，不少業者以228連假國旅成長2至3成為基準評估，加上大打折扣戰，幾乎都看好會帶來一波人潮與錢潮，如星級飯店的訂房率早破7成，但在新冠肺炎疫情延燒的非常時期，多數業者對「遊客」是喜憂參半，不知該趁機賺錢好、還是休養生息好。

恆春各大觀光業者為迎接清明4天連假的到來，早已祭出各式優惠搶客人，如墾丁福華飯店推出4月4日兒童節入住豪華雙床房、每房只要4161元起且含2客早餐，而5日則是每房2445元起；而統一渡假村則推出連假補助800元、兼全包式主題旅遊。

統一渡假村指出，只要在官網選擇任一專案，並在訂房輸入折扣碼「UR34800」就能現折800元，而墾丁「解悶雙主題」是雙人房3580元起，將獨家贈送生態導覽及烘焙DIY。由此可見，業者已看準國人因疫情悶太久、想要大解放的心理，而使出渾身解數搶業績

然而，也有業者坦言，有錢誰不想賺，但這個時間點真的會令人擔心，因為「我們完全無法掌握遊客去過哪」，若真的不幸有接觸史、旅遊史，那不就成了防疫破口？恆春地大風大是個安全的地方，但會不會因為遊客湧進而變得不安全？

(中時 )