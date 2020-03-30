勞基法明列的資遣費、舊制退休金、職災補償等應以勞工前6個月平均工資計算，但勞動部今天發布函釋「防疫照顧假、防疫隔離假等不列入平均工資計算」，勞動部也指出，減班休息（無薪假）期間、普通傷病假等也不列入平均工資計算。

依勞基法規定，包括資遣費、退休金、職災補償等以平均工資計算，而平均工資指的為發生當日前六個月內所得工資總額除以該期間總日數所得金額。但部分假別為無薪，如未強制雇主給薪的減班休息、防疫照顧假、防疫隔離假等，到底要不要算在平均工資的範圍內呢？

勞動部今天說明，依勞基法施行細則第2條指出，包括因職業災害尚在醫療中、雇主因天災、事變或其他不可抗力而不能繼續其事業，致勞工未能工作、請普通傷病假、請生理假、產假、家庭照顧假或安胎休養，導致減少工資者、留職停薪等，今天新增未強制雇主給薪的防疫隔離假、防疫照顧假等，均不列入平均工資的計算範圍內。

勞動部官員指出，至於部分事業單位要求勞工請無薪的「專案事假」等，最後如果要資遣時，建議事業單位應用同樣的原則予以排除。

(中時 )