前行政院長郝柏村因多重器官衰竭逝世，享年101歲，國民黨立委吳斯懷表示，郝柏村心繫還原抗日戰史，高齡90多歲還要親自走訪22個大會戰戰場，並舉辦多場抗日論壇，他希望兩岸共修抗日史，許多歷史都有事實證據可以佐證，希望中共可以面對歷史；吳斯懷感念郝柏村的貢獻，他們這些後生晚輩會繼承他的遺志，還原抗日歷史，發揚黃埔精神。

事實上，郝柏村近幾年時常找吳斯懷到他辦公室給他指導，當吳斯懷與八百壯士在立法院前埋鍋造飯抗議年金改革時，郝也親自到場關心。吳斯懷今年已經67歲，但看在郝的眼裡，他還是「小孩」，吳斯懷回憶，郝確實也都叫他「小孩」，他還打趣反駁郝，「我在你眼中是小孩，但我已經當爺爺了」。

吳斯懷回憶，郝柏村這幾年雖然年事已高，但身體其實還是很硬朗，90多歲的時候還帶著退役將校，親自走訪抗日22個大會戰戰場，每個地點他都要親自走過，他有幸追隨他跟著去參加了幾場，也參加了郝舉辦的抗日論壇。

過去抗日戰爭部分歷史被中國共產黨給曲解，導致兩岸在抗日歷史上常有爭論，郝柏村向來堅定立場，抗日戰爭是由中華民國國軍領導，近幾年在他不斷努力下，中共才逐漸承認國軍是正面戰場居首功，他們是敵後戰場，但吳斯懷也強調，即便如此，距離郝所指的史實還相差很大距離。

吳斯懷指出，對於抗日戰爭，國際上很多歷史資料都已經被還原，只是中國大陸還不承認，因此他希望對岸可以面對歷史事實，兩岸的歷史專家跟學者能夠一起還原抗日歷史，這也是郝柏村生前最心繫的事情。

(中時 )