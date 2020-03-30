都市高樓林立，讓風進不來，是夏日暑氣難消的重要原因之一，台中市政府為解決熱島困境，祭出容積獎勵，引入「城市風廊」，鼓勵業者為「風」留一條通道，將熱氣帶走。

台中市政府因應中央「都市更新條例」修法，走在六都前端，於建築量體與環境調合項目，引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」做為建築基地通風設計的評估指標，讓被高樓占領的都市，留下給風走的廊道，市府並祭出基準容積5%獎勵，鼓勵業者為城市降溫，響應宜居建築。

都發局表示，台中市依該條例授權訂定的「台中市都市更新建築容積獎勵辦法」草案，共提供7項地方容積獎勵項目，提供申請人選擇，最高可達基準容積20%，加計內政部訂定的「都市更新建築容積獎勵辦法」獎勵項目，一般地區容積獎勵最高可達基準容積50%。

都發局也說，市府今年3月30日至4月6日辦理「台中市都市更新建築容積獎勵辦法」草案預告，廣納各界意見，3月27日再舉辦草案說明會，邀集台中市各大公會與學會代表進行意見交流，並邀請成大建築系特聘教授林子平，分享建築量體配置對都市環境通風效果的影響，與會代表提供許多寶貴意見，市府彙整後將作為後續修法參考。

(中時電子報)