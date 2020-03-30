雲林縣北港鎮公所為防範疫情，在北港運動公園發放漂白水至本月底，但隨著疫情延燒，應民眾需求30日決定延長發放時間，並以水箱車載運漂白水至鎮郊13個里，方便老人家就近領取，同時呼籲清明掃墓後一定要洗手、用漂白水消毒居家，才能減少染疫機率。

北港鎮公所本月5日起免費發送漂白水，每人可領取3公升，漂白水已稀釋可直接使用，民眾表示目前酒精不易購買，因此非常需要漂白水消毒住家，紛紛要求延長發放時間，並增加發放地點，方便老人家、行動不便者領取。

北港鎮長蕭永義說，針對民眾的需求，他設法爭取更多的漂白水，將持續發送漂白水至4月中旬，再視疫情情況與漂白水存量評估是否繼續發送，目前漂白水存量充足，請民眾不用擔心領不到。

鎮公所為了讓鎮郊13個里方便領取漂白水，即日起指派水箱車載送漂白水至各里，並用大水桶分裝漂白水，讓民眾不用排隊快速裝瓶；鎮內15個里的民眾可至北港運動公園領取，現場有10餘個大水桶，同樣不用排隊等候，減少群聚感染的可能性。

蕭永義指出，清明節將屆，到時候會有很多旅外鄉親返鄉掃墓，加上連續假期，前往北港朝天宮媽祖廟參拜的遊客大增，鎮內一下子出現大批外來人潮，風險相對增加，呼籲鎮民一定要用漂白水加強消毒工作，同時戴口罩、勤洗手，才能減少染疫機率。

(中時 )