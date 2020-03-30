前行政院長郝柏村今日下午於內湖三總醫院病逝，享嵩壽102歲。郝柏村身體向來硬朗，直到去年4月身體不適緊急入院治療，住院至今因多重器官衰竭離世。過去他曾在節目上透露自己的養生秘訣，除了營養要均衡外，每天只吃一碗飯，也會每天運動。

郝柏村2017年和兒子郝龍斌接受網路節目專訪，他當時雖然已年近百歲，但聲音依然清晰、中氣十足，精神和氣色都很好，讓人忍不住好奇究竟是如何保養？郝柏村回應，健康才能長壽，自己不抽菸，雖然會喝酒但不好酒，且生活規律、早睡早起、營養均衡，當然也會運動。

郝柏村提到，飲食營養均衡外，每天還限定只吃一碗飯，因為重視維持體重，體重都維持在74公斤。運動方面，郝柏村也說，他雖然是50歲後才開始運動，但每天固定游泳40分鐘，而最重要的心理健康，就是不做虧心事或對不起別人的事。

當時，郝龍斌也補充，郝柏村下水一次就是不著地40分鐘，且還會每天讀書3小時，讀完更堅持要寫心得3000字。

一生效忠中華民國 郝柏村三總逝世

(中時電子報)