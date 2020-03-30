美元走弱 帶動歐元止跌 18:002020/03/30 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部26日公布當周初領失業救濟金人數暴增至328萬人，刷新金融危機時的紀錄，進一步打擊美元走勢，惟美元走弱相對提振其它國家匯率的反彈。在恐慌氣氛緩步下降後，歐元暫時止住跌勢。 國票期貨分析，觀察美國芝加哥商業交易所近月微型歐元期貨走勢，26 日紅K棒成功突破季線，也站穩月線，短期化解自3月10日以來的跌勢，由於10日線扣抵低值，可望進一步推升走勢。 (工商 ) #走弱 #跌勢 #走勢 #扣抵 #帶動歐 也許您會感興趣 推薦閱讀 美光財報超預期 台廠跟著旺 01:152020/03/27 財經要聞 南山人壽數位服務 理賠一指搞定 01:152020/03/27 財經焦點 連假到 台股再戰萬點關卡 04:092020/03/29 財經要聞 14檔反彈行情待續 外資給力 04:102020/03/30 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－美失業潮 黃金拉回整理 04:102020/03/30 證券．權證 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 停牌原因揭曉！裕隆去年大虧244億元 首度減資彌虧 - 財經 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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