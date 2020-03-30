美國勞工部26日公布當周初領失業救濟金人數暴增至328萬人，刷新金融危機時的紀錄，進一步打擊美元走勢，惟美元走弱相對提振其它國家匯率的反彈。在恐慌氣氛緩步下降後，歐元暫時止住跌勢。

國票期貨分析，觀察美國芝加哥商業交易所近月微型歐元期貨走勢，26 日紅K棒成功突破季線，也站穩月線，短期化解自3月10日以來的跌勢，由於10日線扣抵低值，可望進一步推升走勢。

(工商 )