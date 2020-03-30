汎德永業（2247）公布2019年財報，全年合併營收337.5億元、年增4.3％，稅後淨利7.3億元、年減3.52％，EPS達10.2元，連續六年獲利逾一個股本。

汎德永業董事會決議，擬配發現金股息8.4375元，配發率約82.72％，以30日興櫃收盤參考價205元計，現金殖利率達4.12％。

汎德永業表示，2019年新車銷售與維修保養兩大業務都有逾4％的年增表現，在新車銷售部份，成長動能主要來自進口車在國內車市佔有率的持續深化，及經銷的豪華車品牌寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）均有多款新車發表上市帶動買氣。

維修保養業務方面，則隨著寶馬與保時捷在台累積銷量已達一定規模，車主回原廠維修保養比率極高，加上多個新據點陸續啟用，逐年穩健成長趨勢不變。

展望後市，汎德永業指出，豪華進口車買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，寶馬主力休旅車持續熱銷中，加上第一季保時捷Cayenne Coupe新車陸續到港，預期將再掀熱銷風潮。

汎德永業表示，2020年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的一年，且隨著電動車產業發展，公司也將持續引進寶馬與保時捷品牌新能源車與智能車，預計保時捷首款電動車今年即可在台上市，對公司搶攻國內豪華車市場占有率有全面性的助益。

在維修保養業務方面，占比逐年穩定攀升，對汎德永業整體獲利表現亦將產生相當助益，公司今年上半年會再擴大銷售與維修保養動能，其中全台最大「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」已開始營運，保時捷全功能展示中心「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」即將加入開幕，增添營運成長動能。

(工商 )