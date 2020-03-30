清明連假大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華第一、第二公墓等墓區周邊道路車流都明顯增加，大溪警分局為紓解掃墓祭祖車潮及連假期間避免遊客塞車，特別列出轄內易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應，同時派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導。

為避免清明連假民眾掃墓遇車潮，警方呼籲，民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢，提醒民眾， 4月2日7時至12 時實施高乘載管制；針對掃墓車流，警方將於台7線沿線調派警力引導車輛由復興路1段23巷、美山路及復興路1段145巷等3處路口進入，駛出車輛則由美和路駛出復興路。

為避免民眾受塞車之苦，警方指出，國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈等為易雍塞路段，民眾可參考規畫行程。

警方指出，從復興區台7線下山往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區；往桃園方向遊客則建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；往桃園、新北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。警方呼籲民眾使用替代道路，以免塞車曠日廢時。

警方提醒，大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；大型遊覽車則請停放橋至頭停車場。

(中時 )