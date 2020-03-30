據新浪財經報導，歐洲最大的工業協會——德國機械設備製造業聯合會（VDMA）表示，45％的企業遭遇供應鏈斷裂帶來的「嚴重」或「顯著」衝擊，受影響的企業從兩周前的64％升至84％，但當中大陸和南韓的狀況有所緩解，其中來自大陸客戶的訂單明顯增長。

(旺報 )