歐洲最大工業協會 來自大陸客戶訂單明顯增長 20:412020/03/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，歐洲最大的工業協會——德國機械設備製造業聯合會（VDMA）表示，45％的企業遭遇供應鏈斷裂帶來的「嚴重」或「顯著」衝擊，受影響的企業從兩周前的64％升至84％，但當中大陸和南韓的狀況有所緩解，其中來自大陸客戶的訂單明顯增長。 (旺報 ) #大陸 #企業 #客戶 #訂單 #工業 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投南崗工業區 大面積廠房標售案登場 01:152020/03/27 產業．科技 東西戰疫 國與家排序不相同 04:092020/03/28 焦點新聞 分析師暫停預測 疫情打亂 美企下半年獲利難料 04:102020/03/28 全球財經 創十年新低 陸1-2月工業企業利潤 年減38％ 04:102020/03/28 全球財經 大數據抗疫 銀行多管齊下 04:102020/03/28 金融．稅務 雲朗 老爺 凱撒 3飯店自救 合撒上億送員工 04:102020/03/28 財經焦點 商業交易中 保障法律權益的方法 04:092020/03/29 焦點新聞 粵商撐過疫情 難捱訂單取消潮 04:102020/03/30 焦點新聞 疫情重創美股 美企CEO高薪難保 04:102020/03/30 全球財經 海外授信拉警報 資融公司高風險 04:102020/03/30 金融．稅務 兩岸熱門新聞 國台辦哀悼郝柏村 讚郝民族情懷深厚、反台獨 - 時政 - 旺報 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 陸半導體遇冷 無競爭力企業難融資 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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