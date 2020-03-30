翁聰敏的果園也開放讓民眾參觀採果，用自製的芭樂故事書，搭配生動活潑的講解，讓小朋友在接觸大自然時，還能科普許多芭樂小知識。(吳建輝攝)

翁聰敏的芭樂曾榮獲中部地區番石榴評鑑第二名的佳績。(吳建輝攝)

翁聰敏的芭樂園，所用的特殊肥料，包括酵素、牛奶酵素、甲殼素、蝦蟹殼粉等天然肥料，透過水帶及噴頭，均勻噴灑在每一顆芭樂樹上，不僅營養，還能防治病蟲害。(吳建輝攝)

彰化為農業大縣，蘊含豐富且品質優良的農產品，近年來縣府極力推廣青年返鄉務農，社頭青農翁聰敏，是土生土長的社頭人，繼承父親衣缽，除了種植品質優良的芭樂外，也發展觀光芭樂果園，讓民眾採果，品嘗新鮮現摘的香甜芭樂，不僅如此，翁聰敏現在也開始種植夏果的芭樂，要讓鄉親一年四季都能品嘗的好吃的芭樂。

翁聰敏從小與爸爸種植檳榔，十多年前國人健康意識抬頭，讓檳榔產業開始沒落，才開始種植芭樂，夫妻倆的芭樂還獲得中部地區番石榴評鑑第二名的佳績，目前果園也開放讓民眾參觀採果，用自製的芭樂故事書，搭配生動活潑的講解，讓小朋友在接觸大自然時，還能科普許多芭樂小知識。

社頭農會果樹產銷班第26班長陳建裕說，一般來講芭樂適合溫度日照充足、避風及水源充足的地方，夏季芭樂因為氣候關係，雨量豐沛水分過多，果實很快就漲起來，讓果實成長快，相較冬季口感沒有這麼扎實、甜度不夠，且照顧不易，因此夏季芭樂果肉會比較少，子比較多，吃起來比較不脆又軟心。

翁聰敏說，目前芭樂園內實驗的夏果栽種方法，是將特別調配的肥料，包括酵素、牛奶酵素、甲殼素、蝦蟹殼粉等天然肥料，透過水帶及噴頭，均勻噴灑在每一顆芭樂樹上，不僅營養，還能防治病蟲害，目前有固定電商在收購我們的芭樂，因此價格不會受到市場波動所影響，

(中時 )