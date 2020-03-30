據《新京報》報導，在3月30日淘寶直播盛典上，淘寶內容電商事業部總經理俞峰公佈，過去1年有4億用戶成為淘寶直播觀眾，當中有超過4000萬件商品進入直播間，同時商家參與的年增率為268％，整年成交額突破2000億元（人民幣，下同）。

此外，也有接近百萬名主播成為淘寶直播生態夥伴，其中117位主播的年度交易額破億元規模。

(旺報 )