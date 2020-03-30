去年淘寶直播成交破2千億人幣 20:412020/03/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》報導，在3月30日淘寶直播盛典上，淘寶內容電商事業部總經理俞峰公佈，過去1年有4億用戶成為淘寶直播觀眾，當中有超過4000萬件商品進入直播間，同時商家參與的年增率為268％，整年成交額突破2000億元（人民幣，下同）。 此外，也有接近百萬名主播成為淘寶直播生態夥伴，其中117位主播的年度交易額破億元規模。 (旺報 ) #直播 #主播 #人民幣 #成交額 #突破 也許您會感興趣 推薦閱讀 N號房「趙博士」露面突向大咖主播道歉 背後秘密曝光 09:562020/03/26 社會 穩定匯價 人行在港發100億元央票 01:152020/03/27 全球財經 和泰車去年大賺 股息14元攀峰 01:152020/03/27 證券．權證 直播賣農漁產 韓開金口賺450萬 01:162020/03/27 地方新聞 上證指數收漲7點 深成指跌0.45％ 16:152020/03/27 財經 國光女神瑤瑤直播秀熱舞 尬場大學正妹拚人氣 18:282020/03/27 娛樂 「超胸主播」陳嘉倩轉型！秀白滑美腿驚見小黑褲 00:322020/03/28 星光 盼才藝能被看見 打造網路街頭藝人大道 04:102020/03/29 地方新聞 「最美主播」丘靜雯山洞折腰秀美尻！五官激似Apink隊長初瓏 11:252020/03/29 星光 直播市政也被罵翻 挺韓直播主：「誰在挑撥仇恨？」 12:572020/03/30 政治 兩岸熱門新聞 國台辦哀悼郝柏村 讚郝民族情懷深厚、反台獨 - 時政 - 旺報 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 陸半導體遇冷 無競爭力企業難融資 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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