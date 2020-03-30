南韓疫情重災區大邱再次暴發集體感染，一家醫院超過130人確診。這是「新天地教會」2月下旬暴大規模集體感染以來，南韓源自單一場所最大規模的群聚感染。
根據南韓中央防疫對策本部通報，截至30日零時，南韓新冠肺炎累計確診病例9661人，24小時內新增78例。儘管連日來新增確診病例有放緩趨勢，但集體感染持續發生。
中央防疫對策本部本部長鄭銀敬在30日發佈會上稱，目前韓國84.1%的患者屬於群聚感染。稱截至30日下午統計，大邱Miju醫院內已有133人確診，其中6名是醫護人員，確診患者已轉院治療。
根據韓聯社報導，Miju醫院主要收治精神病患，共有280多名患者和70多名醫護人員。而和Miju醫院在同一棟建築內的一間療養院也有91人確診。等於該棟建築內已出現224個確診病例。
大邱市表示，目前具體感染路徑不明，正對該地區進行流行病學調查，將採取嚴厲措施防範進一步交叉感染。
大邱是南韓第四大城市，人口近250萬。2月中旬，由於大邱新天地教會發生
集體感染，導致南韓疫情暴發。截至30日零時，大邱共6624例確診，占全國
近70%的確診人口。韓國政府已將大邱設為特別災區。
(中時 )
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