交通部長林佳龍30日下午到嘉義縣阿里山鄉樂野村優遊吧斯鄒族文化園區參加中華民國民宿協會全國聯合會座談會，傾聽基層的心聲與建言，林佳龍表示，「西進、南進、不如上進」，台灣的防疫整備及公共衛生體系備受世界肯定，這點是台灣現在推動觀光的優勢，民宿強調深度旅遊，業者必須將自己的特色凸顯出來，大家都是民宿業的領頭羊，希望能齊力行銷台灣，讓台灣成為觀光大國。

林佳龍30日在座談會除了說明觀光紓困2.0版的各項措施，也聽取19縣市理事長、理監事的心聲。中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源說，許多民宿業者都向他訴苦，員工真的不好找，盼開放引進外籍勞工，另外在放寬民宿土地使用的限制、取消街頭藝人的娛樂稅、協助業者融資貸款跟週轉等。

林佳龍回應，若是交通部所職掌的，希望能從善如流，但需跨部會或與地方政府協商的，也會積極盡速進行，全力幫助業者度過疫情寒冬，台灣以往太倚賴陸客，但現在卻沒有，像是洗三溫暖，他認為，近年日韓的旅客以自由行比例偏高，尤其多數為年輕一輩，台灣觀光業與其依靠陸客，不如想辦法以另類方式做行銷，吸引其他國的自由行旅客。

林佳龍說，全台有將近9000家的民宿，希望業者趁這段期間培育人才，或優化環境進行，也有利於產業轉型，如旅行業救急金，一般民宿每家補助5萬元，好客民宿每家補助10萬元；另外，在人才培訓擴大方案，目前有19團申請，將補助約6000萬元，希望讓更多從業人員藉由課程，提升自我能力。

(中時 )