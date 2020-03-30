花蓮南安瓦拉米步道，感受山風、清泉與鳥鳴。（廖志晃攝）

看見玉山，抗疫更療癒。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情當前，清明節連續假期除了慎終追遠，走出戶外親近大自然，是最佳的休閒選擇，玉山國家公園各遊客中心服務據點，連假期間仍提供戶外導覽解說，並已準備好防疫措施。

玉管處指出，塔塔加位於新中橫公路制高點、海拔2600公尺的山區，除了觀雲賞霧，漫步森林步道，可以看到滿山盛開的馬醉木、杜鵑，還有機會巧遇長尾黑雉、冠羽畫眉、火冠戴菊鳥，山羌、台灣獼猴群，但請民眾切記禁止餵食。

南橫公路已通車到天池，清明連假取消原4月2日通行管制！如果規畫走八通關古道，可以從花蓮南安走瓦拉米步道，在精緻的石砌古道上，觀賞翠綠動人的蕨類世界；從南投信義鄉東埔進入八通關步道健行，經過父子斷崖到雲龍瀑布，下山後到東埔溫泉泡湯，消除旅途疲憊。

玉管處表示，走進玉山國家公園可以感受大自然神奇的魔力，許多研究證實，森林浴的芬多精及負離子能增加免疫力。因此，園區各遊憩據點推出戶外定點解說、步道情報引導、繪本導讀等，透過五感領受大自然，觀察可愛的生物療癒心靈。

(中時 )