汎德永業2019年合併營收337.5億元，年增4.3％，稅後淨利7.3億元，每股稅後盈餘（EPS）10.2元，連續六年獲利逾一個股本。為創造穩定投資價值以及落實盈餘分配股東政策，汎德永業將配發現金股利8.4375元，配發比率逾8成，以今（30）日收盤參考價205元計，現金殖利率達4.12％。

汎德永業2019年新車銷售與維修保養兩大業務都有逾4％的年成長表現，在新車銷售部份，成長動能主要來自進口車在國內車市佔有率的持續深化，以及BMW與Porsche均有多款新車發表上市帶動買氣；維修保養業務方面，則隨著BMW與Porsche在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上多個新據點陸續啟用，逐年穩健成長趨勢不變。

汎德永業表示，2019年度國內進口車新車銷售量相較去年(2018)成長6.1％，來到總市場佔有率之48.8％。BMW於去年陸續發表首款正七人座旗艦休旅車X7、8系列豪華轎跑車等全新車款，達到進一步開拓新市場效益的目標；加上BMW傳統銷售主力車種包括X1、X4、X5與X6休旅車及3系列全新世代房車、7系列豪華旗艦房車，Porsche主力車款 Cayenne Coupe美型斜背跑旅、Macan運動休旅車及911經典跑車亦陸續改款上市，明顯可見新車上市帶動銷售數字提升。

BMW與Porsche新車銷售數字亮眼，亦推升維修保養業務成長，在合併營收年增率逾4％下，汎德永業2019年維修保養業務占整體營收比重更達11.6％的新高表現，除由於公司主要銷售為豪華進口車，原廠維修保養比率極高此因素外，公司近年積極增設多功能服務中心，包括2018年下半年陸續啟用的BMW台南永康全功能旗艦展示服務中心、Porsche高雄楠梓全功能展示服務中心，及台中的專業鈑噴中心等都在2019年發揮成長效益亦功不可沒，預期隨著經濟規模效益發酵，對公司長期發展將更有助益。

展望後市，汎德永業指出，豪華進口車買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，BMW主力休旅車車款持續熱銷中，加上第一季Porsche Cayenne Coupe新車陸續到港，在市場好評不斷下，預期將再掀熱銷風潮。2020年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的一年，且隨著電動車產業發展，公司也將持續引進BMW及Porsche 品牌能源車與智能車，預計Porsche首款電動車今年即可在台上市，對公司搶攻國內豪華車市場占有率有全面性的助益。

在維修保養業務方面，占比逐年穩定攀升，對汎德永業整體獲利表現亦將產生相當助益，公司今年上半年會再擴大銷售與維修保養動能，其中全台最大「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」已開始營運，整體建築設計以環保理念打造，軟硬體規範設計為地下一樓，地上三樓建築體，總樓地板面積達4600多坪，提供新車展示、精品區、售後維修等全方位服務。

另外，保時捷全功能展示中心「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」即將加入營運，其占地面積超過1.4公頃，開幕後將成為亞太地區最大的保時捷全功能展示中心，將為大台北地區客戶提供更優質的購車體驗及完善保養服務。

(中時 )