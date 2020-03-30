東京奧運是日本籌備7年的盛事，舉國上下皆很重視，一直夢想成為火炬手的志村健自2016年檢查出肺炎後，開始戒菸，也逐漸減少喝酒。今年他如願成為東奧火炬手，很少自誇的他開心地到處炫耀、逢人就說，他的哥哥志村知之也表示，2月分時志村健還很高興地和人提起這件事。

志村健原定於7月14日在東村山市傳聖火，聖火傳遞路線尚未確定，但其中一條最有可能的路線，是西武新宿線東村山站的東口前廣場，這裡的3棵櫸木是1976年市政府致贈感謝狀給志村健時所栽種的，被稱為「志村健之木」，樹旁還有他親筆寫下的紀念樹立牌。

當地職員透露當初是日本東京奧運組織委員會決定找志村健回家鄉傳遞聖火，東奧委員會聯絡經紀公司後很快得到同意的答覆，東村山市政府負責人員表示市民都很期待那一天到來，對於志村健的驟世感到十分驚訝，也很遺憾。東村山市長渡部尚也於推特致哀：「東村山15萬名市民一同祈求他康復，可惜事與願違。」

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(中時電子報)