已故製片裴祥泉生前欠導演朱延平3600萬元債務，裴的胞妹裴祥麟提告爭遺產，朱因此另對裴家提告請求返還借款。台北地院認為，朱提出的本票、借據均有效，今判決裴家應全額返還，可上訴。

裴祥泉與朱延平曾合作拍攝《1938大驚奇》、《大頭兵》系列、《丑探七個半》、《報告典獄長》等10部電影，賺了不少錢，因他沒有家世，2015年1月21日指定徒弟邱瓈寬為遺囑執行人，將遺產留給邱等人，裴妹不滿提告，北院一審判決「遺囑無效」，邱已提起上訴；由於裴妹勝訴，裴祥泉生前的遺產及債務都由裴的手足繼承，朱延平因此另對裴家提告返還借款。

審理期間，裴妹的委任律師主張，朱延平應有參加裴祥泉2015年的喪禮，當時卻不說有欠款，直到遺囑官司一審判決後才提告，且借據及本票上頭裴祥泉的簽名疑有問題。

不過，法院傳喚邱瓈寬，她證稱，朱延平是她30幾年前工作的老闆，朱跟裴祥泉合夥拍電影，裴負責對廠商收費，拆完帳後作記錄，錢再繼續投資下一部電影，她有經手結算，所以有留存借據和本票的影本。

法官勘驗正本與邱瓈寬提供的影本，確認兩者幾乎相符，另調閱裴祥泉銀行帳戶的印鑑卡，比對筆跡發現極為相似，遂認定應是裴的親筆簽名，相關票據有效，判決裴家應全額返還給朱延平。

(中時 )