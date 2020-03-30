風箏衝浪玩家到雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場試衝，認為是極佳的風箏衝浪場地。（雲林縣議會副議長蘇俊豪提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府與四湖鄉公所為重現三條崙海水浴場榮景，規畫海水浴場地方創生、青農市集，配合中央推動台61線幸福公路等政策，發展風箏衝浪、吸引青農返鄉，要讓中南部最著名的三條崙海水浴場再現人潮。

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場興建於日據時代，至今已有1甲子以上歷史，早年暑假期間海水浴場人聲鼎沸，但因大環境改變繁華漸褪，為了重新吸引人潮，四湖鄉公所、出身四湖鄉的雲林縣議會副議長蘇俊豪著手展開規畫。

蘇俊豪30日表示，適逢中央政府推動台61線幸福公路、向海致敬與地方創生等政策，雲林縣沿海觀光發展將有歷史性的發展機會，為此他與四湖鄉長蘇國瓏、縣府計畫處長李明岳等人，針對三條崙青農市集、風箏衝浪進行地方創生規畫。

蘇俊豪說，日前他邀國際風箏衝浪玩家到三條崙海水浴場試衝，玩家們認為此處風大浪多，是國內極佳的風箏衝浪場地，因此有意願在此成立訓練學校，並爭取舉辦2021國際風箏衝浪巡迴賽。

四湖鄉長蘇國瓏強調三條崙海水浴場水陸面積達36公頃，其中陸地佔19公頃，保留原始防風林林貌、生態豐富，可做為露營、渡假園地，配合各種水上、沙灘活動，極具發展潛力。

縣府計劃處長李明岳指出，夏天到三條崙海水浴場戲水，是早年雲林縣民的共同回憶，此次地方政府、民意代表與中央合作開發，更能與周邊的宜梧滯洪池、成龍溼地串聯，成為雲林沿海發展觀光休閒產業的最佳契機。

(中時 )