王麗斐在台南市下營區成立一畝田香草農場，目前已經有左手香、紫蘇、迷迭香、薰衣草、薄荷、蠟菊、紅球薑、萬壽菊等20餘種香草作物。（農糧署南區分署提供／莊曜聰台南傳真）

在台南市下營區經營一畝田香草農場的王麗斐，其實曾經是位服務病患的白衣天使，長期處在工作壓力大的環境，看過太多為病痛所苦的病人，偶然機會裡接觸到香草植物，不僅讓她放鬆，也一頭栽進這個香草世界，現在她的香草園已經有20多種香草作物，可說是現代的百草園。

香草作物用途廣泛，包括泡茶、廚房料理調味、作香包、驅蟲、綠化環境及觀賞等利用方式，以往新鮮香草植物不易取得，但近年來民間發展香草產業並逐步推廣，現在花市、盆栽店都已經可以買到香草植物。

王麗斐的香草園占地約2分，原本是她的父親供應自家餐廳的菜園，原先就採用無農藥種植方式，王麗斐說服父親讓她改種香草後，更強調天然，無農藥也無化肥，堅持無毒栽培，雖然相當辛苦，但她也甘之如飴。

王麗斐說，之所以經營香草園，一開始是為了能用天然純淨的素材來製作手工皂，沒想到愈種愈有興趣，引進的品種也逐年增加，現在已經有左手香、紫蘇、迷迭香、薰衣草、薄荷、蠟菊、紅球薑、萬壽菊等20多種香草作物，用途包括乾燥成粉，可製作各種茶包，或經過蒸餾純化及萃取過程，可做成乳液、精華液及防蚊液等，增加經濟價值。

王麗斐表示，台灣農業技術進步，各項作物都有其價值，若能用心在研發及加工上，就能提高附加價值，也替農民生計找到更好出路。

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