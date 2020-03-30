想要挑選全新電腦螢幕嗎？ROG玩家共和國今(30)日宣布，首款搭載顯示串流壓縮技術(DSC)的43吋電競螢幕ROG Swift PG43UQ正式在台上市！ROG Swift PG43UQ透過內建的顯示串流壓縮技術(DSC)，可在不降低畫面品質的前提下，高速串流高解析影像，以43吋大尺寸抗眩光面板，為玩家帶來流暢的視覺效果與栩栩如生的畫面細節。即日起至4月30日，於指定通路「原價屋」購買ROG Swift PG43UQ，隨貨附贈ROG x SOL安全帽(限量聯名款)+ROG潮流口罩套。

顯示器壓縮串流技術(DSC)是業界內的壓縮通用標準，以單一界面高速串流高解析影像，畫面品質不失真，仍能維持細膩畫質，並支援可變更新率及高動態範圍成像(HDR)，無需使用雙DisplayPort連接或色彩採樣，因此可透過單一DisplayPort 1.4連接，提供144Hz更新率與原生4K視覺效果，呈現流暢的視覺效果與豐富的畫面細節。此外，ROG Swift PG43UQ還搭載華碩Extreme Low Motion Blur (超低動作模糊) 技術，可達到 1ms反應時間(MPRT)，消除光暈和動作模糊的現象，讓移動中的物體更加清晰銳利，使遊戲過程流暢且反應快速，再配合144 Hz畫面更新率，能確保在遊戲中選擇最高視覺效果設定時，可呈現無延遲的遊戲畫面。

ROG Swift PG43UQ經NVIDIA G-SYNC相容性認證，除可提供無縫、零破圖的遊戲體驗，並支援HDR技術涵蓋寬廣亮度(最高達1000cd/m2)，不論是最明亮的白色或最深邃的黑色，都能呈現豐富細節，再加上其涵蓋90% DCI-P3專業色域和通過DisplayHDR 1000認證的高對比效能，可展現逼真遊戲畫面。此外，其43吋大尺寸面板還具備抗眩光塗層，能在多變的室內照明環境中呈現豐富細節，並可透過改變亮度等級來呈現精緻畫面。值得一提的是，為了確保色彩準確度，每台 ROG Swift PG43UQ出廠前都經過預先校準，並隨貨附上校準報告，讓玩家們享受遊戲視覺饗宴。

在遊戲戰場上，速度是決定遊戲勝負的關鍵。為此，ROG Swift PG43UQ特別搭載獨家GameFast Input技術，能縮短遊戲控制器輸入延遲的情形，讓玩家精準操控以克敵制勝；Shadow Boost技術則可使遊戲中黑暗區域更加清晰，同時不使明亮區域過曝，藉此改善整體視覺效果，讓玩家更容易發現隱藏在地圖黑暗區域中的敵人，為玩家搶得致勝先機。

ROG Swift PG43UQ的大尺寸螢幕也適合各類型影音娛樂，其內建一對強大且搭載ASUS SonicMaster技術的10 W立體聲揚聲器，提供聲歷其境的高傳真音效，展現與其極佳畫質相互匹配的聽覺體驗。此外，ROG Swift PG43UQ還隨附遙控器，讓玩家可輕鬆地在沙發或電競椅上遠距調整音效設定，享受自在的娛樂饗宴。

(中時電子報)