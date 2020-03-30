九旬失智嬤，獨自外出，家人報案協尋，中市警局第四分局黎明派出所員警在黎明路大業路口找到阿嬤。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

高齡90的失智方姓阿嬤，獨自外出，女兒心急如焚找警察幫忙，台中市警局第四分局黎明派出所4名員警，展開加強巡查，迅速在1小時內，發現阿嬤虛弱的蹲在路旁，員警趕緊抱起阿嬤，送至派出所休息，並通知家人。

日前下午一位婦人焦急的到黎明派出所報案，指出她的媽媽已90歲高齡、身體欠佳且有失智症，趁家人不在家時獨自外出，也沒帶手機，自己在家附近遍尋不著，擔心她在路路上昏倒、發生意外，值班員警獲報立刻派遣巡佐鄭天漢及警員楊耀昇、陳郁仁、溫偉智等展開尋人任務。

由於家屬僅提供一張相片辨認，員警跟據有限資訊，在老婦住家方圓幾百公尺內仔細尋找，不到一小時，就在距離報案人住家數百公尺處的南屯區黎明路與大業路口，發現一名阿嬤，蹲坐在路邊，看起來就跟失蹤人特徵相仿，經詢問果然正是被協尋人！

員警楊耀昇觀察阿嬤身心似無大礙，只是累了，於是以公主抱方式，抱阿嬤上巡邏車，先送她到派出所休息，並提供點心、開水恢復其體力，接到通知的女兒，頻頻向警方道謝，感謝警察動員一起協尋，才能讓九旬老母親得以安全回家。

(中時 )