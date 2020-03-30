烏山頭水庫除了南洋櫻綻放的香榭大道外，舊送水口的富士櫻、大門右側的花旗木步道，都是賞花拍照的熱門景點。（莊曜聰攝）

台南市官田區烏山頭水庫的親水公園原訂4月1日開放，將受到疫情影響將往後順延，但花季期間仍吸引許多遊客入園，落英繽紛的南洋櫻步入尾聲，緊接而來的還有花旗木及富士櫻接力，還是有不少民眾入園拍照取景，烏山頭風景區管理所也將原本60元的門票優惠延長到4月底，清明連假12歲以下兒童及醫護人員、醫護志工都能免費入園。

管理所指出，位於烏山頭水庫大壩旁的香榭大道有一整排的南洋櫻，賞櫻步道長度約100公尺，南洋櫻在3月中旬過後綻放， 21日、22日2天就吸引1萬多人前來賞花，28、29日2天也有近5000人次，本周連假過後，南洋櫻的花期將宣告結束，想要漫步香榭大道得把握最後機會。

雖然南洋櫻花期步入尾聲，但風景區內還有其他花兒接力，在舊送水口與大門右側都有花旗木步道，俗稱泰國櫻花的花旗木開得正燦爛，另外在舊送水口處還有較少見的富士櫻，也綻放花朵，與花旗木相互輝映，成為烏山頭水庫這幾天來最夯的賞花景點，吸引不少遊客駐足拍照。

防疫期間有寬敞環境的戶外休閒園區，成了民眾出遊的優先選擇，烏山頭水庫也不例外，為了鼓勵民眾出外走走散心，嘉南農田水利會將原本到3月底的60元入門優惠延長到4月底，4月2日起的連續假期，12歲以下兒童，以及醫護人員及志工只要憑証件也可免費入園。

(中時 )