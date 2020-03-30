新源街道路長期遭攤販占用，民眾用路只能逆向而行。（邱立雅攝）

新源街長期遭到攤商占用，每天早上大清早就有大批攤販設攤到中午，由於幾乎占據一半的馬路，長達百多公尺，有民眾投訴因道路遭占，用路人只能閃避攤販逆向而行，現場險象環生，有鑑於近來竹市兩件死亡車禍不是發生在市場附近就是併排停車釀禍，民眾憂心憾事恐再發生。

投訴民眾表示，新源街本就有一家私人市場，但在10多年前道路拓寬為約14米寬後，攤商陸續衍生，沿著新源街占據人行道，甚至大剌剌直接擺在馬路上，範圍長達百多公尺，讓整條馬路都變成菜市場，汽機車駕駛需要通行時，只能逆向而行，壓縮原本車道空間。

市場外充斥攤商雖是普遍現象，投訴民眾氣憤表示，用路人權益也該被重視，有時候看到警察前來開單取締，但沒多久攤商又自動歸位，讓他行經該路段時，總是心驚膽跳，為閃避逆向車輛只能走走停停，更擔心自己成了意外事故主角。

市府產發處表示，新源街本就為道路並非市場，攤商屬違法占用、違規營業，交通處與警察單位已定期去取締。警方則表示，為了維護用路人安全，只要有民眾檢舉就會前往勸導或開單告發，未來會加大稽查力道，作為取締重點，務求還給民眾安全的行路空間。

(中時 )