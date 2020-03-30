桃園市張姓男子29日傍晚載著即將生產的太太前往醫院生產，不料遇市區車潮壅塞，車速緩慢，張男眼見太太羊水已破，卻又無計可施，心急如焚，所幸巡警經過順利解圍，協助開道引導就醫，讓原15分鐘的車程，僅用5分鐘便平安到達，寶寶亦平安出生。

龍岡派出所所長鄭榮捷表示，張男因為身懷六甲的妻子，即將臨盆，於是趕緊載著妻子前往醫院，但因時逢假日，又遇傍晚，市區車流壅擠，車輛在車陣中是要急不得，只能緩慢前進，不料妻子突然羊水流出，妻子因陣痛撕心裂肺的哭喊，更讓駕車的張男不知如何是好。

所幸，龍岡派出所警員馬雲九及張嶧祖巡邏經過，張男見狀隨即下車請求員警協助，員警得知後立即開啟警報器及警示燈護送開到，讓張男以5分鐘的時間迅速抵達婦產科。

在員警的護送下，產婦順利完成生產，且母子均安，初成新手爸媽的張男夫婦對警方協助開道十分感謝，而警方也呼籲，如果民眾遇到類似的緊急救護情況，應優先撥打119，因救護車上有專業的救護設備，消防員也能提供妥善的照護與保護，以免耽誤寶貴的黃金救援時機。

(中時 )