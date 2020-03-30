一生效忠中華民國 郝柏村三總逝世

前行政院長郝柏村今日逝世，對此，總統府表示哀悼之意，並對於他一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823炮戰中守護國土有功，深表感念。

郝柏村今天因為中風造成多重器官衰竭而過世，享年101歲。總統府今天表示哀悼，也盼家屬節哀保重。

(中時 )